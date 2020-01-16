«Никакого сближения, чистая экономика». Эксперт о торговой сделке между США и Китаем
Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в эфире НСН отметил, что качество выполнения сторонами своих обязательств станет заметно в ближайшее время.
Китай в рамках первой части торговой сделки с США должен увеличить закупки американских товаров в ближайшие два года на 200 миллиардов долларов, следует из обнародованного минфином КНР текста соглашения. В период с 1 января 2020 по 31 декабря 2021 года Китай должен будет обеспечить закупки в США промышленных товаров, услуг, сельскохозяйственной продукции, энергоносителей на сумму, которая должна быть на 200 миллиардов долларов больше базового уровня 2017 года.
Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в эфире НСН отметил исключительно экономическую составляющую торгового соглашения между странами.
«Это экономическая сделка. Америка заинтересована в китайском рынке, Китай – в американском. В США есть желание уменьшить дефицит торгового бюджета, потому что американский экспорт в Китай намного меньше, чем китайский импорт в Америку. Разрыв составляет свыше 350 миллиардов долларов, эта сумма совершенно неприемлема для Америки, поэтому Трамп начал торговую войну. Теперь договорились с китайцами, что штаты будут ввозить в ближайшие два года товаров дополнительно на 200 миллиардов долларов. Это основное содержание сделки. Но пока что это, по сути, обещания с одной и другой стороны. Но это лучше, чем торговая война. И через какое-то время, когда пойдет взаимный обмен товарами, мы увидим, насколько эти соглашения будут выполняться», - заявил он.
Собеседник НСН добавил, что никакого политического сближения договор между странами не подразумевает. По его словам, стороны имеют массу проблем и противоречий.
«О политическом сближении никакой не может быть речи. Между Америкой и Китаем стоят проблемы Тайваня, Гонконга, когда Конгресс США выпускает три документа, которые являются прямым вмешательством во внутренние дела республики КНР. Речь идет только об экономическом сотрудничестве между двумя странами, об улучшении ситуации. О том, что это влияет на мировую экономику. По оценкам экспертов, это минус один процент мирового ВВП. Китай просто так никогда ничего не отдает, как и Америка. Первая фаза откладывалась, переносилась, и это уже тянется с 2018 года», - напомнил он.
Соединенные Штаты Америки и Китай в среду после долгих 13 раундов переговоров достигли соглашения и подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения. Документ в Вашингтоне был подписан президентом США Дональдом Трампом, от Китая документ подписал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Пять стран потребовали от Ирана компенсаций за крушение «Боинга»
- Эксперт объяснился за «доллар по 200 рублей»
- «Угроза для Украины». Порошенко напуган посланием Путина
- Трамп может поговорить с Путиным о хакерской атаке на Украину
- Путин не исключает новых поправок в Конституцию