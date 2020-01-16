«Никакого сближения, чистая экономика». Эксперт о торговой сделке между США и Китаем

Китай в рамках первой части торговой сделки с США должен увеличить закупки американских товаров в ближайшие два года на 200 миллиардов долларов, следует из обнародованного минфином КНР текста соглашения. В период с 1 января 2020 по 31 декабря 2021 года Китай должен будет обеспечить закупки в США промышленных товаров, услуг, сельскохозяйственной продукции, энергоносителей на сумму, которая должна быть на 200 миллиардов долларов больше базового уровня 2017 года.

Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в эфире НСН отметил исключительно экономическую составляющую торгового соглашения между странами.

«Это экономическая сделка. Америка заинтересована в китайском рынке, Китай – в американском. В США есть желание уменьшить дефицит торгового бюджета, потому что американский экспорт в Китай намного меньше, чем китайский импорт в Америку. Разрыв составляет свыше 350 миллиардов долларов, эта сумма совершенно неприемлема для Америки, поэтому Трамп начал торговую войну. Теперь договорились с китайцами, что штаты будут ввозить в ближайшие два года товаров дополнительно на 200 миллиардов долларов. Это основное содержание сделки. Но пока что это, по сути, обещания с одной и другой стороны. Но это лучше, чем торговая война. И через какое-то время, когда пойдет взаимный обмен товарами, мы увидим, насколько эти соглашения будут выполняться», - заявил он.