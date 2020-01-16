Китай и США назвали «сиамскими близнецами» в торговых отношениях

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали договор, согласно которому Пекин в рамках первой части торговой сделки с Вашингтоном должен увеличить закупки американских товаров в ближайшие два года на 200 миллиардов долларов.

В частности, до 31 декабря 2021 года Китай должен будет обеспечить закупки в США промышленных товаров, услуг, сельскохозяйственной продукции, энергоносителей.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН заявил, что Штаты стремятся восстановить баланс в торговых отношениях с Китаем.

«Взаимная торговля между странами – огромная, но у США наблюдается дефицит в сотни миллиардов долларов. Китай больше продает Штатам, чем покупает. Трампа это не устраивает, он настаивает, чтобы Пекин больше закупал. И во-вторых, Китай использует свою валютную политику, понижая курс юаня, делая свои товары более дешевыми и привлекательными. Но Америка в любом случае для Китая - огромнейший рынок, без нее будет сложно», - уверен эксперт.