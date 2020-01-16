Китай и США назвали «сиамскими близнецами» в торговых отношениях
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ в эфире НСН заявил, что Трамп поставил своей задачей восстановить баланс в торговых отношениях с Китаем.
Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали договор, согласно которому Пекин в рамках первой части торговой сделки с Вашингтоном должен увеличить закупки американских товаров в ближайшие два года на 200 миллиардов долларов.
В частности, до 31 декабря 2021 года Китай должен будет обеспечить закупки в США промышленных товаров, услуг, сельскохозяйственной продукции, энергоносителей.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН заявил, что Штаты стремятся восстановить баланс в торговых отношениях с Китаем.
«Взаимная торговля между странами – огромная, но у США наблюдается дефицит в сотни миллиардов долларов. Китай больше продает Штатам, чем покупает. Трампа это не устраивает, он настаивает, чтобы Пекин больше закупал. И во-вторых, Китай использует свою валютную политику, понижая курс юаня, делая свои товары более дешевыми и привлекательными. Но Америка в любом случае для Китая - огромнейший рынок, без нее будет сложно», - уверен эксперт.
«Китай и США – самые близкие торговые партнеры. Они как сиамские близнецы»
Согласно договору, Пекин в 2020 году должен закупить дополнительные промышленные товары, самолеты, автомобили, электронное оборудование, фармацевтическую продукцию, оптические и медицинские приборы. Также КНР должна закупить в США энергоносителей на 18,5 миллиарда долларов. Список энергоносителей включает СПГ, сырую нефть, уголь, продукты нефтепереработки.
«Китай не виноват, потому что Штаты испытывают дефицит в торговых отношениях со всеми партнёрами. В том числе, с Германией, Мексикой. Трамп считает, что это ограбление страны, нужно выравнивать ситуацию, перенося производство в Штаты. Например, на производстве американской компании Apple работают 400 китайцев. И все другая электроника от гигантов типа Dell, Hewlett-Packard, делается в Китае. От этого и возникает торговый дефицит», - пояснил Юрий Рогулев.
К такому положению привела политика, которую Штаты проводили в середине ХХ века. Опасаясь союза СССР и Китая, Вашингтон решил «приручить» Поднебесную, открывая ей свои рынки, обещая экономические преференции.
«США сознательно шли на это, потому что еще в 70-ые годы они хотели противопоставить Китай Советскому Союзу. Для этого открывали производства в той стране, открывали свой рынок. Китай был и остается коммунистическим, а Вашингтон боялся его дружбы с СССР. Эта история начался еще при Генри Кессинджере, который стал разыгрывать эту карту: китайско-российскую», - напомнил собеседник НСН.
Одна немаловажная деталь. Чтобы восстановить баланс в отношениях с Китаем, Штаты тратят неимоверное количество усилий. Так подписанию договора предшествовали долгих 13 раундов переговоров.
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