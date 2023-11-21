«Никакого перемирия!»: Зачистка сектора Газа продлится до середины 2024 года

«Никакое перемирие не отвечает интересам Израиля, ни тактическим, ни стратегическим. Группировка ХАМАС показала себя как неработоспособное правительство в секторе Газа, она должна быть уничтожена. Это правительство должно быть свергнуто и заменено на другой вид администрации для управления. Зачистка сектора Газа продлится как минимум до середины следующего года, сейчас уже взята под контроль полностью вся северная часть, берется под контроль центр сектора. Большинство беженцев и боевиков под прикрытием беженцев скапливаются сейчас в южной части Газы», - объяснил он.

Политолог добавил, что именно население Израиля требует довести операцию до конца, так как перемирия приводят к тому, что ХАМАС нападает на страну.

«Если такое соглашение о прекращении огня будет достигнуто, последует кризис внутри Израиля, в обществе, так как общество требует довести операцию до конца. Это уже седьмая по счету операция в секторе Газа за последние тридцать лет, ни одну не довели до конца, именно поэтому на Израиль напали. Но стоит отметить, что лидеры Израиля очень часто проводят повестку дня, которая не отвечает стратегическим интересам Израиля», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее газета Washington Post писала, что Соединенные Штаты, Израиль и ХАМАС близки к соглашению о пятидневной паузе в боях в Газе в обмен на освобождение 50 заложников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



