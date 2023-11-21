«Никакого перемирия!»: Зачистка сектора Газа продлится до середины 2024 года
Израильский политолог Саймон Ципис заявил в эфире НСН, что население Израиля не примет решение властей о временном перемирии с ХАМАС.
Израиль не может пойти на «очередное» перемирие с представителями движения ХАМАС, зачистка сектора Газа продолжится до середины следующего года, заявил израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис заявил в интервью НСН.
Ранее руководитель политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаил Хания сообщил о прогрессе в вопросе соглашения о перемирии, движение передало свой ответ Катару и другим посредникам в переговорах с Израилем. Точные сроки возможного объявления перемирия он не раскрыл. Ципис отметил, что Израилю необходимо довести седьмую по счету операцию до конца.
«Никакое перемирие не отвечает интересам Израиля, ни тактическим, ни стратегическим. Группировка ХАМАС показала себя как неработоспособное правительство в секторе Газа, она должна быть уничтожена. Это правительство должно быть свергнуто и заменено на другой вид администрации для управления. Зачистка сектора Газа продлится как минимум до середины следующего года, сейчас уже взята под контроль полностью вся северная часть, берется под контроль центр сектора. Большинство беженцев и боевиков под прикрытием беженцев скапливаются сейчас в южной части Газы», - объяснил он.
Политолог добавил, что именно население Израиля требует довести операцию до конца, так как перемирия приводят к тому, что ХАМАС нападает на страну.
«Если такое соглашение о прекращении огня будет достигнуто, последует кризис внутри Израиля, в обществе, так как общество требует довести операцию до конца. Это уже седьмая по счету операция в секторе Газа за последние тридцать лет, ни одну не довели до конца, именно поэтому на Израиль напали. Но стоит отметить, что лидеры Израиля очень часто проводят повестку дня, которая не отвечает стратегическим интересам Израиля», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее газета Washington Post писала, что Соединенные Штаты, Израиль и ХАМАС близки к соглашению о пятидневной паузе в боях в Газе в обмен на освобождение 50 заложников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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