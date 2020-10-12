Главы МИД ЕС согласовали санкции против Лукашенко
Главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге согласовали введение санкций против президента страны Александра Лукашенко при условии, что ситуация в стране не улучшится, передает ТАСС текст заявления Совета ЕС.
Когда именно будет принято это решение, в тексте не уточняется.
Евросоюз требует от Лукашенко прекращения полицейского противодействия протестам, освобождения всех задержанных и начала диалога с руководством протестного движения.
Также Совет ЕС обещает сократить сотрудничество с Белоруссией и предоставить дополнительную помощь протестному движению.
Ранее представитель ЕС объявил журналистам в Брюсселе о том, что министры иностранных дел 27 государств - членов Евросоюза на предстоящем заседании 12 октября объявят, что Брюссель намерен расширить санкции в отношении властей Белоруссии.
Евросоюз ввел в действие санкции против 40 чиновников Белоруссии. Минск объявил об ответных санкциях.
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