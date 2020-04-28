Нигерия 4 мая начнет смягчение ограничительных мер из-за COVID-19
28 апреля 202000:59
Поэтапное снятие ограничительных мер, введенных из-за COVID-19, начнется в Нигерии 4 мая. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее заявление сделал президент страны Мохаммаду Бухари, отмечает агентство.
Уточняется, что смягчение ограничительных мер начнется с федеральной столичной территории, в штатах Лагос и Огу.
По последним данным, в Нигерии зарегистрировано 1 273 случая заражения коронавирусом COVID-19, из которых 40 закончились летальным исходом.
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28 апреля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru