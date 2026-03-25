Премьер Дании Фредериксен подала в отставку после выборов

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подала королю прошение об отставке. Об этом сообщает Reuters.

Премьер Дании исключила захват Гренландии США

Агентство отмечает, что политик приняла решение после проигрыша на парламентских выборах.

«Премьер-министр Метте Фредериксен подала прошение... после сокрушительного поражения её трёхпартийной коалиции на всеобщих выборах», — говорится в сообщении.

Ранее Фредериксен подверглась нападению, нападавший был задержан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
