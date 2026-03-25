Премьер Дании Фредериксен подала в отставку после выборов
25 марта 202615:41
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подала королю прошение об отставке. Об этом сообщает Reuters.
Агентство отмечает, что политик приняла решение после проигрыша на парламентских выборах.
«Премьер-министр Метте Фредериксен подала прошение... после сокрушительного поражения её трёхпартийной коалиции на всеобщих выборах», — говорится в сообщении.
Ранее Фредериксен подверглась нападению, нападавший был задержан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
