Нигер потребовал от Франции выплатить компенсацию за колониальный грабеж

Франция должна выплатить народу Нигера компенсацию за колониальное разграбление ресурсов африканской страны, которое длилось больше века. Об этом заявил глава военного правительства республики Нигер генерал Абдурахман Тчиани в интервью местному телеканалу RTN.

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«Мы составим подробный график выплаты всех долгов, которые накопились у французов по отношению к нам, и навсегда освободимся от них», — отметил он.

По словам генерала, руководство Нигера намерено полностью восстановить суверенитет страны.

Ранее последние остававшиеся в Нигере французские военные покинули страну, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр телетрансляции
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