Нидерланды выразили готовность первыми передать Украине истребители F-16
Нидерланды могут стать первым государством, которое передаст на Украину истребители F-16. Об этом заявил советник главы Минобороны Украины Юрий Сак, сообщило издание Politico.
Представитель министерства обороны Нидерландов заявил, что сейчас на вооружении страны находятся 24 истребителя F-16, готовых к оперативному развертыванию. Отмечается, что их планируют использовать до середины 2024 года, после чего их можно будет продать.
Кроме того, Нидерланды располагают 18 истребителями F-16, которые не задействуются в боевых действиях и могут быть отправлены в другое место назначения. Сообщается, что 12 из них Амстердам собирался передать частной организации, однако этот процесс был отложен.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что подготовка украинских пилотов к управлению истребителями F-16 уже началась. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Губернатор сообщил об обстреле села Гордеевка под Курском
- В ДНР дали пожизненный срок боевику «Азова» за убийство пленного
- «Ростелеком» подтвердил проблемы пользователей с доступом к зарубежным ресурсам
- Путин назначил Травникова главой управления президента России по противодействию коррупции
- Медведев встретился с министром обороны Лаоса
- «Тинькофф» выпустит карты UnionPay для оплаты в Турции и странах Африки
- Нидерланды выразили готовность первыми передать Украине истребители F-16
- В Луганске и окрестностях перестали работать интернет и банкоматы
- В Туле украинского агента осудили на 16 лет за шпионаж
- Боррель: украинских летчиков уже готовят управлению F-16
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru