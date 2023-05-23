Нидерланды выразили готовность первыми передать Украине истребители F-16

Представитель министерства обороны Нидерландов заявил, что сейчас на вооружении страны находятся 24 истребителя F-16, готовых к оперативному развертыванию. Отмечается, что их планируют использовать до середины 2024 года, после чего их можно будет продать.

Кроме того, Нидерланды располагают 18 истребителями F-16, которые не задействуются в боевых действиях и могут быть отправлены в другое место назначения. Сообщается, что 12 из них Амстердам собирался передать частной организации, однако этот процесс был отложен.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что подготовка украинских пилотов к управлению истребителями F-16 уже началась. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

