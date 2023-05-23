Нидерланды выделят 260 млн евро на боеприпасы для ВСУ

Амстердам намерен выделить 260 миллионов евро на закупку боеприпасов для украинской армии. Об этом говорится в сообщении на сайте военного ведомства Нидерландов.

Еврокомиссия выделила Украине ещё 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи

Министр обороны страны Кайса Оллонгрен после встречи глав военных ведомств стран Евросоюза сообщила о выделении 260 миллионов евро на закупку снарядов. Речь идет о боеприпасах калибром 155 миллиметров.

Нидерланды ранее направили на поддержку Украины 1,2 миллиарда евро.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил увеличить фонд военной помощи Украине. Он призвал страны ЕС выделить еще 3,5 миллиарда евро, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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