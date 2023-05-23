Еврокомиссия выделила Украине ещё 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи
Еврокомиссия (ЕК) осуществила четвёртый платёж в размере 1,5 млрд евро в рамках пакета макрофинансовой помощи Украине на сумму до 18 млрд евро, сообщает пресс-служба организации.
В сообщении говорится, что Евросоюз стремится помочь Киеву покрыть неотложные потребности в финансировании.
«Эта поддержка поможет украинским властям продолжать выплачивать заработную плату и пенсии, а также поддерживать работу основных коммунальных услуг, таких как больницы, школы», - указали в ЕК.
Также отмечается, что выделенные средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, систем водоснабжения, транспорта и дорог.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз в скором времени сможет передать Украине истребители F-16, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru