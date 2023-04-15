Нидерланды выделили 40 миллионов евро на поддержку фермеров Украины
Амстердам отправил 40 миллионов евро на поддержку украинских фермеров, сообщила министр внешней торговли и развития сотрудничества страны Лише Шрайнемахер в своем Twitter.
По её словам, отправка средств на программу по обеспечению экономической устойчивости группы Всемирного банка (IFC) даст украинским фермерам доступ к деньгам, а также обеспечит продовольственную безопасность.
Накануне Минфин Чехии сообщил, что суммарные расходы страны на содержание украинских беженцев к концу марта 2023 года составили 33,5 млрд крон (1,4 млрд евро).
Ранее председатели комитетов ГД по обороне и безопасности Андрей Картаполов и Василий Пискарев попросили генпрокурора проверить, «куда делись выделенные в полном объеме средства на обеспечение тыла», заявил «Интерфаксу» их коллега, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru