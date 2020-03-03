Нидерланды планировали отправить войска в Донбасс

Власти Нидерландов собирались после крушения малайзийского Boeing на территории Донбасса в 2014 году, отправить туда свои войска. Об этом сообщает издание Telegraf со ссылкой на представителя вооруженных сил страны.

По словам командира 11-й аэромобильной бригады нидерландской армии, через два дня после катастрофы в стране началась подготовка к отправке военных на Украину. Предполагалось, что для проведения операции в Донбасс отправится около 1 тысячи солдат. В их задачи входило оцепить местность и обеспечить работу следователей на месте крушения пассажирского самолета.

Переброска войск планировалась на 23 июля, однако днем ранее власти самопровозглашенной Донецкой народной республики отправили останки жертв на Украину. В результате Нидерланды отменили операцию. На место крушения были отправлены только 40 невооруженных полицейских.

В конце февраля представители международной совместной следственной группы (JIT), которая расследует обстоятельства крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявили, что им удалось найти свидетеля пуска ракеты по самолету. Заявление сделал глава JIT Фред Вестербеке в эфире канала CBS. Вестербеке уверен, что ракета была запущена российским зенитным комплексом «Бук».

