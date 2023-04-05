«Нежно и по-братски»: Экс-посол ЛНР спрогнозировал «нежную оккупацию» Украины Польшей

Польша «нежно оккупирует» Украину, заявление украинского лидера Владимира Зеленского о скором исчезновении границ между двумя странами — важный этап на этом пути. Об этом заявил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, сообщило агентство ТАСС.

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По его словам, вслед за предоставлением «особого статуса» гражданам Польши на территории Украины снятие границ ведет к фактическому поглощению Варшавой Киева. Мирошник отметил, что украинцев провоцируют на войну с Россией, попутно «нежно и по-братски» оккупируя Украину, чтобы «москалям не досталась».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна передаст Украине еще четыре истребителя МиГ-29. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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