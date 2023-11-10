«Нездоровый образ жизни»: 97-летняя американка назвала секрет долголетия
Парикмахер Бриттани Гэннон из штата Калифорния (США) в интервью Newsweek рассказала, что одна из её клиенток по имени Джулия отпраздновала 97-й день рождения.
По её словам, женщина считает секретом своего долголетия нездоровый образ жизни и нежелание следовать советам специалистов.
Джулия поведала своему парикмахеру, что никогда не посещала тренажерный зал, не занималась спортом, не следила за своим рационом и не сидела на диетах.
«Я иду вразрез со всем, о чём говорят вокруг», — заключила долгожительница.
Ранее министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии заявило, что в настоящее время в стране проживают 92 139 человек, чей возраст превышает 100 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- «Нездоровый образ жизни»: 97-летняя американка назвала секрет долголетия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru