New York Times вручили премию Пулитцера за «расследование» о Буче
9 мая 202304:35
Издание New York Times получило Пулитцеровскую премию за расследование об инсценировки Украиной массовых убийств в Буче, сообщает РИА Новости.
Журналисты получили премию в номинации «Международная журналистика». В декабре 2022 года было выпущено расследование, которое, как утверждает издание, якобы позволило установить воинскую часть России, причастную к событиям.
Весной прошлого года Киев обвинил Россию в убийстве мирных жителей в Буче (Киевская область). Минобороны отвергло обвинения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 118 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 656 / сут.
- СМИ: телеведущий Карлсон решил объявить войну Fox News
- Супруга экс-президента Порошенко: Украина страдает от украинского нашествия
- New York Times вручили премию Пулитцера за «расследование» о Буче
- Россия применяет «Искандеры» для остановки наступления ВСУ
- Экс-аналитик ЦРУ: Зеленский попытается покинуть страну
- Вучич заявил о требовании Запада ввести антироссийские санкции
- Пригожин: ЧВК «Вагнер» начала получать боеприпасы
- Блогер Хасбик задержан за дрифт
- Президент Словакии: Страну освободила советская Красная армия
- В Берлине произошла стычка у памятника советскому танку
8 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru