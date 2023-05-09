New York Times вручили премию Пулитцера за «расследование» о Буче

Издание New York Times получило Пулитцеровскую премию за расследование об инсценировки Украиной массовых убийств в Буче, сообщает РИА Новости.

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Журналисты получили премию в номинации «Международная журналистика». В декабре 2022 года было выпущено расследование, которое, как утверждает издание, якобы позволило установить воинскую часть России, причастную к событиям.

Весной прошлого года Киев обвинил Россию в убийстве мирных жителей в Буче (Киевская область). Минобороны отвергло обвинения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Dave Haygarth
ТЕГИ:УкраинаПулитцеровская ПремияЖурналистикаРасследования

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