New York Times вручили премию Пулитцера за «расследование» о Буче

Журналисты получили премию в номинации «Международная журналистика». В декабре 2022 года было выпущено расследование, которое, как утверждает издание, якобы позволило установить воинскую часть России, причастную к событиям.

Весной прошлого года Киев обвинил Россию в убийстве мирных жителей в Буче (Киевская область). Минобороны отвергло обвинения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

