Неудавшийся побег: Порошенко припомнили слова Путина
Экс-главе Украины Петру Порошенко после неудачной попытки уехать в Польшу необходимо обратиться к президенту России Владимиру Путину, который ранее обещал предоставить ему политическое убежище, заявил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.
«Владимир Владимирович свое слово держит!», — отметил Кива. Он также предположил, что вскоре укрыться в России может захотеть и украинский президент Владимир Зеленский.
Напомним, Порошенко опять попытался покинуть страну – второй раз за два дня. Бывший президент выехал на встречную полосу, чтобы объехать очередь, и был остановлен патрульными.
В феврале 2022 года Путин на пресс-конференции по итогам встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что предлагал Порошенко политическое убежище и готов сделать это и сейчас.
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