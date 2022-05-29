Неудавшийся побег: Порошенко припомнили слова Путина

«Владимир Владимирович свое слово держит!», — отметил Кива. Он также предположил, что вскоре укрыться в России может захотеть и украинский президент Владимир Зеленский.

Напомним, Порошенко опять попытался покинуть страну – второй раз за два дня. Бывший президент выехал на встречную полосу, чтобы объехать очередь, и был остановлен патрульными.

В феврале 2022 года Путин на пресс-конференции по итогам встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что предлагал Порошенко политическое убежище и готов сделать это и сейчас.

