Нетронутые 14 лет биткоины сделали их владельца мультимиллионером

С него ушли 3962 биткоина. Монеты были куплены, когда биткоин стоил около 39 центов. Весь объём средств оценивался в $1558. В настоящее время эта сумма превышает $468 миллионов. Кто именно совершил перевод - неизвестно.

Ранее неизвестный держатель, хранивший свыше 80 тысяч биткоинов без единой транзакции на протяжении 14 лет, внезапно начал перемещать активы на кошельки компании Galaxy Digital. Уже переведено более 40 тысяч биткоинов ($4,68 млрд).

Стоимость биткоина вполне может пробить отметку в 140 тысяч долларов, так как продолжается массовая скупка, а на биржах фиксируется исторический минимум запасов криптовалюты, заявил НСН эксперт в области криптовалют и консультант ICO Евгений Каминский.

