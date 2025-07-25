Нетронутые 14 лет биткоины сделали их владельца мультимиллионером
Криптокошелёк, которым не пользовались с января 2011 года, внезапно применяли для крупного перевода, сообщает РБК.
С него ушли 3962 биткоина. Монеты были куплены, когда биткоин стоил около 39 центов. Весь объём средств оценивался в $1558. В настоящее время эта сумма превышает $468 миллионов. Кто именно совершил перевод - неизвестно.
Ранее неизвестный держатель, хранивший свыше 80 тысяч биткоинов без единой транзакции на протяжении 14 лет, внезапно начал перемещать активы на кошельки компании Galaxy Digital. Уже переведено более 40 тысяч биткоинов ($4,68 млрд).
Стоимость биткоина вполне может пробить отметку в 140 тысяч долларов, так как продолжается массовая скупка, а на биржах фиксируется исторический минимум запасов криптовалюты, заявил НСН эксперт в области криптовалют и консультант ICO Евгений Каминский.
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