Netflix приостанавливает работу в России

Стриминговый сервис Netflix принял решение приостановить работу на территории России, пишет Variety со ссылкой на представителя компании.

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Это связано с событиями на Украине. Ранее компания приостановила российские кинопроекты.

Напомним, сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok приостанавливает в России возможность ведения прямых трансляций. Также будет недоступен видеоконтент из-за нового закона о фейках.

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ТЕГИ:КиноNetflix
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