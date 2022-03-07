Netflix приостанавливает работу в России
7 марта 202202:03
Стриминговый сервис Netflix принял решение приостановить работу на территории России, пишет Variety со ссылкой на представителя компании.
Это связано с событиями на Украине. Ранее компания приостановила российские кинопроекты.
Напомним, сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok приостанавливает в России возможность ведения прямых трансляций. Также будет недоступен видеоконтент из-за нового закона о фейках.
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6 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru