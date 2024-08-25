Нетаньяху заявил о перехвате запущенных из Ливана ракет и беспилотников

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила все ракеты и беспилотники, запущенные ливанским движением «Хезболла». Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Хезболла» заявила об ударах по позициям Израиля более чем 320 ракетами

По его словам, силы противовоздушной обороны сработали в центральной части страны.

«Армия перехватила все беспилотники, которые боевики "Хезболлах" запустили по стратегической цели в центре страны», - сказал Нетаньяху на заседании кабинета министров.

Ранее израильские силы ликвидировали полевого командира ракетных подразделений «Хезболлы» Хусейна Али Хусейна, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:БеспилотникиЛиванИзраиль

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