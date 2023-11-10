Израиль анонсировал демилитаризацию сектора Газа после ликвидации ХАМАС

Израиль установит контроль безопасности в секторе Газа после ликвидации ХАМАС. Об этом заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху, его слова приводит РИА Новости.

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Контроль будет осуществляться ради гарантии отсутствия угрозы со стороны Палестины, добавил политик.

Ранее в Минобороны Израиля заявили, что войска страны будут делать четырехчасовые гуманитарные паузы на севере Газы. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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