Израиль анонсировал демилитаризацию сектора Газа после ликвидации ХАМАС
10 ноября 202317:40
Израиль установит контроль безопасности в секторе Газа после ликвидации ХАМАС. Об этом заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху, его слова приводит РИА Новости.
Контроль будет осуществляться ради гарантии отсутствия угрозы со стороны Палестины, добавил политик.
Ранее в Минобороны Израиля заявили, что войска страны будут делать четырехчасовые гуманитарные паузы на севере Газы. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Польская оппозиция договорилась о выдвижении Туска на пост премьер-министра
- Сразу семеро теннисистов из Бельгии дисквалифицированы за договорные матчи
- СМИ: Чехия передала Украине военную помощь на 250 млн евро
- Израиль анонсировал демилитаризацию сектора Газа после ликвидации ХАМАС
- Мурашко заявил о рекордно низкой младенческой смертности в России
- В музее Пушкина в Подмосковье представили археологические находки XV-XX веков
- Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры в США 15 ноября
- Украинские силовики нашли цех по пошиву курток для сборной России в Закарпатье
- В Санкт-Петербургском международном культурном форуме примут участие 73 страны
- Бывшая ассистентка отсудила у Роберта Де Ниро 1,2 млн долларов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru