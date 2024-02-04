Нетаньяху сообщил о ликвидации 17 из 24 батальонов ХАМАС
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вооруженные силы страны уничтожили большую часть батальонов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Сообщение канцелярии премьер-министра приводит агентство ТАСС.
По словам Нетаньяху, перед началом военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа было 24 батальона ХАМАС. На текущий момент 17 из них уже уничтожено, говорится в заявлении.
Глава правительства уточнил, что оставшиеся силы палестинского движения находятся на юге анклава и в Рафахе. Нетаньяху пообещал ликвидировать их.
По данным телеканала Al Jazeera, Израиль согласился на перемирие с ХАМАС. Утверждается, что стороны могут прекратить огонь на шесть недель, передает «Радиоточка НСН».
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