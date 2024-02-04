Нетаньяху сообщил о ликвидации 17 из 24 батальонов ХАМАС

По словам Нетаньяху, перед началом военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа было 24 батальона ХАМАС. На текущий момент 17 из них уже уничтожено, говорится в заявлении.

Глава правительства уточнил, что оставшиеся силы палестинского движения находятся на юге анклава и в Рафахе. Нетаньяху пообещал ликвидировать их.

По данным телеканала Al Jazeera, Израиль согласился на перемирие с ХАМАС. Утверждается, что стороны могут прекратить огонь на шесть недель, передает «Радиоточка НСН».

