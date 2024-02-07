Катар: ХАМАС положительно смотрит на соглашение о перемирии
Катар получили ответ от палестинского движения ХАМАС, касающийся согласованного в Париже предложения посредников, одобренного Израилем, по вопросу временного перемирия в секторе Газа, а также освобождения палестинских заключенных в ответ на поэтапное освобождение израильских заложников, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы правительства и министра иностранных дел Катара Мухаммеда бен Абдеррахмана аль-Тани.
По его словам, ответ от ХАМАС «включает в себя замечания и в целом является положительным». Как отметил дипломат, реакция представителей движения внушает оптимизм, однако вдаваться в подробности не следует, так как ситуация деликатная.
Ранее Израиль заявил об уничтожении 10 тысяч членов ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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