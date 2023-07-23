Нетаньяху рассказал о самочувствии после установки кардиостимулятора
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал свое самочувствие после операции по установке кардиостимулятора. Политик опубликовал видеообращение в Twitter (заблокирован в РФ).
Нетаньяху заявил, что отлично себя чувствует. Он сообщил, что завтра начнет работать с депутатами парламента по закону о судебной реформе.
Премьер-министр перенес операцию в ночь на воскресенье в отделении кардиологии медицинского центра Sheba.
Как сообщает «Радиоточка НСН», главу правительства Израиля госпитализировали 15 июля. Нетаньяху потерял сознание у себя дома и ударился головой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru