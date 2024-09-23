ЦАХАЛ начал «упреждающую наступательную операцию» против «Хезболлы»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала «упреждающую наступательную операцию» и «наносит удары по военной инфраструктуре Хезболлы», которую движение строило в Ливане «последние 20 лет». С таким заявлением выступил глава Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви.
Во время совещания по оценке ситуации в подземном командном центре ЦАХАЛ он добавил, что армия продолжает «наносить удары по целям и готовится к следующим фазам».
По словам Халеви, «это очень важно». Он также заявил, что «в конечном итоге все направлено на создание условий для возвращения жителей севера Израиля в свои дома».
Ранее The Economist сообщила, что оенная операция в Ливане может предусматривать создание буферной зоны в нескольких милях к северу от израильской границы. Это должно обеспечить защиту жителей северного Израиля от обстрелов со стороны «Хезболлы», передает «Радиоточка НСН».
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