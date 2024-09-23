ЦАХАЛ начал «упреждающую наступательную операцию» против «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала «упреждающую наступательную операцию» и «наносит удары по военной инфраструктуре Хезболлы», которую движение строило в Ливане «последние 20 лет». С таким заявлением выступил глава Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

Во время совещания по оценке ситуации в подземном командном центре ЦАХАЛ он добавил, что армия продолжает «наносить удары по целям и готовится к следующим фазам».

Число жертв израильских авиаударов на юге Ливана возросло до 274 человек

По словам Халеви, «это очень важно». Он также заявил, что «в конечном итоге все направлено на создание условий для возвращения жителей севера Израиля в свои дома».

Ранее The Economist сообщила, что оенная операция в Ливане может предусматривать создание буферной зоны в нескольких милях к северу от израильской границы. Это должно обеспечить защиту жителей северного Израиля от обстрелов со стороны «Хезболлы», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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