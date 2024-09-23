ЦАХАЛ начал «упреждающую наступательную операцию» против «Хезболлы»

По словам Халеви, «это очень важно». Он также заявил, что «в конечном итоге все направлено на создание условий для возвращения жителей севера Израиля в свои дома».

Ранее The Economist сообщила, что оенная операция в Ливане может предусматривать создание буферной зоны в нескольких милях к северу от израильской границы. Это должно обеспечить защиту жителей северного Израиля от обстрелов со стороны «Хезболлы», передает «Радиоточка НСН».

