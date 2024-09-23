Число жертв израильских авиаударов на юге Ливана возросло до 274 человек
Число мирных граждан, которые погибли в результате израильских авиаударов по поселениям на юге Ливана увеличилось до 274 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Исполняющий обязанности главы ведомства Фирас Абъяд отметил, что в числе погибших 21 ребёнок и 39 женщин.
«Погибли также несколько сотрудников скорой помощи, их машины подверглись ударам с воздуха», - указал он, добавив, что число раненых превысило тысячу человек.
Ранее сообщалось о 182 погибших и 727 раненых. Жители поселений на юге Ливана заявили, что не могут эвакуироваться из-за бомбардировок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru