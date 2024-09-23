Число жертв израильских авиаударов на юге Ливана возросло до 274 человек

Исполняющий обязанности главы ведомства Фирас Абъяд отметил, что в числе погибших 21 ребёнок и 39 женщин.

«Погибли также несколько сотрудников скорой помощи, их машины подверглись ударам с воздуха», - указал он, добавив, что число раненых превысило тысячу человек.

Ранее сообщалось о 182 погибших и 727 раненых. Жители поселений на юге Ливана заявили, что не могут эвакуироваться из-за бомбардировок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

