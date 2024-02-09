Нетаньяху поручил готовить план эвакуации мирного населения в Рафахе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военным готовить план эвакуации мирного населения в городе Рафах, который находится на юге сектора Газа, сообщает ТАСС.

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По его словам, это необходимо для последующей ликвидации остающихся четырёх батальонов радикального движения ХАМАС, без чего «невозможно достичь цели войны».

«Очевидно, что масштабная операция в Рафахе требует эвакуации мирного населения из зон боевых действий. Именно поэтому ЦАХАЛ и службам безопасности поручено разработать двойной план: как эвакуации населения, так и ликвидации батальонов ХАМАС», - указали в канцелярии премьера.

Ранее Нетаньяху заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) одержит победу в военной операции в секторе Газа в ближайшие несколько месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa / ТАСС
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