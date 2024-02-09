Нетаньяху поручил готовить план эвакуации мирного населения в Рафахе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военным готовить план эвакуации мирного населения в городе Рафах, который находится на юге сектора Газа, сообщает ТАСС.
По его словам, это необходимо для последующей ликвидации остающихся четырёх батальонов радикального движения ХАМАС, без чего «невозможно достичь цели войны».
«Очевидно, что масштабная операция в Рафахе требует эвакуации мирного населения из зон боевых действий. Именно поэтому ЦАХАЛ и службам безопасности поручено разработать двойной план: как эвакуации населения, так и ликвидации батальонов ХАМАС», - указали в канцелярии премьера.
Ранее Нетаньяху заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) одержит победу в военной операции в секторе Газа в ближайшие несколько месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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