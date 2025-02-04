ХАМАС обвинило Израиль в уклонении от выполнения гуманитарного протокола

ХАМАС обвинило Израиль в уклонении от выполнения гуманитарного аспекта соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении палестинского движения.

Отмечается, что израильские власти намеренно препятствуют ввозу наиболее важных потребностей, в частности, сборных домов, палаток, топлива и тяжелой техники для разбора завалов. В заявлении подчеркивается, что военные действия повлекли за собой разрушительные последствия для всей инфраструктуры сектора Газа, в связи с чем ХАМАС считает оказание гуманитарной помощи «центральным направлением» сделки.

ХАМАС призвало гарантов соглашения о прекращении огня и посредников, в особенности Катар и Египет, вмешаться для устранения недостатков в реализации гуманитарного протокола соглашения.

Ранее, 4 февраля, канцелярия главы израильского кабмина сообщила, что Израиль отправит делегацию рабочего уровня в Катар до конца недели, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по возвращении из Соединенных Штатов созовет кабинет безопасности для обсуждения позиции Израиля по второму этапу сделки по сектору Газа, передает «Радиоточка НСН».

