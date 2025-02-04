ХАМАС обвинило Израиль в уклонении от выполнения гуманитарного протокола
ХАМАС обвинило Израиль в уклонении от выполнения гуманитарного аспекта соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении палестинского движения.
Отмечается, что израильские власти намеренно препятствуют ввозу наиболее важных потребностей, в частности, сборных домов, палаток, топлива и тяжелой техники для разбора завалов. В заявлении подчеркивается, что военные действия повлекли за собой разрушительные последствия для всей инфраструктуры сектора Газа, в связи с чем ХАМАС считает оказание гуманитарной помощи «центральным направлением» сделки.
ХАМАС призвало гарантов соглашения о прекращении огня и посредников, в особенности Катар и Египет, вмешаться для устранения недостатков в реализации гуманитарного протокола соглашения.
Ранее, 4 февраля, канцелярия главы израильского кабмина сообщила, что Израиль отправит делегацию рабочего уровня в Катар до конца недели, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по возвращении из Соединенных Штатов созовет кабинет безопасности для обсуждения позиции Израиля по второму этапу сделки по сектору Газа, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На аукционе в Саудовской Аравии будут принимать ставки в криптовалюте
- СМИ: Власти Британии хотят избежать пошлин Трампа, увеличив закупки у США
- СМИ: Honda предложил Nissan стать своей дочерней компанией
- Двоих военнослужащих ВСУ осудили за вторжение в Курскую область
- СМИ: Больные оспой обезьян пациенты сбежали из лечебных центров в ДР Конго
- В США мужчину приговорили к 475 годам тюрьмы за собачьи бои
- Врачи в Подмосковье достали из желудка школьника флешку с домашним заданием
- Песков прокомментировал желание США получать редкоземельные металлы Украины
- ВСУ потеряли в Курской области до 57 330 военнослужащих
- ХАМАС обвинило Израиль в уклонении от выполнения гуманитарного протокола
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru