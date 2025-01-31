Нетаньяху получил список заложников, которых должны освободить в субботу
Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила получение списка имен заложников, которых палестинское движение ХАМАС должно освободить в субботу в рамках сделки по перемирию в секторе Газа.
Отмечается, что подробные комментарии будут даны после того, как будет изучен список и уведомлены семьи. До этого, 30 января, ХАМАС заявило, что отпустит на свободу в субботу еще трех израильских заложников в рамках соглашения. В список вошли израильтяне Шмуэль Кит Сигал, Ярден Бибас и Офер Кальдерон.
Ранее сообщалось, что палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа на фоне перемирия между палестинским движением ХАМАС и Израилем, передает «Радиоточка НСН».
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