Нетаньяху объявил о создании чрезвычайного правительства Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду официально объявил о создании чрезвычайного правительства.
В кабинет министров вошел один из лидеров оппозиции Бени Ганц.
«Мы отложили в сторону все остальные соображения, потому что судьба нашей страны сейчас на кону», - сказал Нетаньяху в телевизионном обращении к нации.
Главной задачей чрезвычайного правительства Нетаньяху назвал победу над палестинским движением ХАМАС.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела запретную зону вокруг сектора Газа. Военные запретили гражданам посещать эти территории, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru