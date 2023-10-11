Нетаньяху объявил о создании чрезвычайного правительства Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду официально объявил о создании чрезвычайного правительства.

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В кабинет министров вошел один из лидеров оппозиции Бени Ганц.

«Мы отложили в сторону все остальные соображения, потому что судьба нашей страны сейчас на кону», - сказал Нетаньяху в телевизионном обращении к нации.

Главной задачей чрезвычайного правительства Нетаньяху назвал победу над палестинским движением ХАМАС.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела запретную зону вокруг сектора Газа. Военные запретили гражданам посещать эти территории, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Сектор ГазаНетаньяхуИзраиль

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