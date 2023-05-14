Нетаньяху объявил о ликвидации верхушки «Исламского джихада» в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила в секторе Газа всю верхушку палестинской группировки «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом 14 мая сообщил премьер-министр республики Биньямин Нетаньяху, пишут СМИ.
«При полной неожиданности и постоянном проявлении инициативы мы ликвидировали всю верхушку «Исламского джихада» в Газе», - сказал глава правительства.
Нетаньяху высоко оценил действия военных. Он отметил, что армия использовала внезапность и выполнила все задачи.
Из сектора Газа по Израилю 10 мая выпустили более 400 ракет, заявил министр обороны Йоав Галлант. По словам главы ведомства, зафиксированы попадания в жилые дома, передает «Радиоточка НСН».
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