Районы Израиля снова обстреляли со стороны сектора Газа
Израильские города и поселки вновь находятся под ракетными обстрелами со стороны сектора Газа.
Системы ПВО работают над городами Ашкелон и Ашдод и приграничных с сектором Газа населенных пунктах. Также звучат сирены. Военные самолеты Израиля также продолжают свои налеты на сектор Газа, где время от времени слышны звуки взрывов и видны столбы дыма.
Вооруженное крыло движения «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в РФ) «Бригады Аль-Кудс» взяла на себя ответственности за атаку израильских населенных пунктов.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своём Telegram-канале заявил, что в ночь на 11 мая в секторе Газа был ликвидирован один из командиров запрещённной в России радикальной группировки «Исламский джихад» Али Гали, скрывавшийся в секретном убежище в Хан-Юнисе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru