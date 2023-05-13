Районы Израиля снова обстреляли со стороны сектора Газа

Системы ПВО работают над городами Ашкелон и Ашдод и приграничных с сектором Газа населенных пунктах. Также звучат сирены. Военные самолеты Израиля также продолжают свои налеты на сектор Газа, где время от времени слышны звуки взрывов и видны столбы дыма.

Вооруженное крыло движения «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в РФ) «Бригады Аль-Кудс» взяла на себя ответственности за атаку израильских населенных пунктов.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своём Telegram-канале заявил, что в ночь на 11 мая в секторе Газа был ликвидирован один из командиров запрещённной в России радикальной группировки «Исламский джихад» Али Гали, скрывавшийся в секретном убежище в Хан-Юнисе, передает «Радиоточка НСН».

