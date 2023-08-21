Нетаньяху обвинил Иран в организации терактов в Израиле

Премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху заявил, что за новой волной терактов в стране стоит Иран. Об этом пишет ТАСС.

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По словам Нетаньяху, Израиль находится в «эпицентре террористического натиска». Глава правительства считает, что атаки финансирует Иран и его союзники.

Политик отметил, что власти страны делают все возможное, чтобы наказать террористов. Спецслужбы Израиля работают круглосуточно, добавил Нетаньяху.

Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее заявил о возможности Ирана создать пять атомных бомб, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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