В Иране вычислили производителя беспилотников, атаковавших объект в Исфахане
Иранские силы безопасности вычислили производителя дронов, атаковавших объект Министерства обороны в городе Исфахан. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на близкие к Высшему совету национальной безопасности республики источники.
Отмечается, что производителя удалось установить при помощи анализа компонентов корпуса беспилотника, его системы питания и навигации, двигателей и их сравнения с имеющимися образцами. При этом источники агентства не назвали конкретное наименование компании, которая изготовила БПЛА.
Ранее иранский чиновник заявил, что власти Ирана могут изменить свою позицию относительно конфликта вокруг Украины после заявлений главы офиса украинского президента Михаила Подоляка об атаке на военный объект в иранском Исфахане. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru