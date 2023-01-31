В Иране вычислили производителя беспилотников, атаковавших объект в Исфахане

Отмечается, что производителя удалось установить при помощи анализа компонентов корпуса беспилотника, его системы питания и навигации, двигателей и их сравнения с имеющимися образцами. При этом источники агентства не назвали конкретное наименование компании, которая изготовила БПЛА.

Ранее иранский чиновник заявил, что власти Ирана могут изменить свою позицию относительно конфликта вокруг Украины после заявлений главы офиса украинского президента Михаила Подоляка об атаке на военный объект в иранском Исфахане. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

