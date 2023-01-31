В Иране вычислили производителя беспилотников, атаковавших объект в Исфахане

Иранские силы безопасности вычислили производителя дронов, атаковавших объект Министерства обороны в городе Исфахан. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на близкие к Высшему совету национальной безопасности республики источники.

Иран может изменить позицию относительно конфликта вокруг Украины

Отмечается, что производителя удалось установить при помощи анализа компонентов корпуса беспилотника, его системы питания и навигации, двигателей и их сравнения с имеющимися образцами. При этом источники агентства не назвали конкретное наименование компании, которая изготовила БПЛА.

Ранее иранский чиновник заявил, что власти Ирана могут изменить свою позицию относительно конфликта вокруг Украины после заявлений главы офиса украинского президента Михаила Подоляка об атаке на военный объект в иранском Исфахане. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиИран
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры