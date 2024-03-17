Нетаньяху анонсировал начало военной операции на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнет военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа через несколько недель. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на заседании правительства.

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Глава кабмина назвал военную операцию единственным способом уничтожить оставшиеся подразделения палестинского движения ХАМАС. Нетаньяху пообещал обеспечить эвакуацию мирного населения.

«Мы утвердили оперативные планы действий в Рафахе, включая шаги по эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий», - цитирует политика ТАСС.

В интервью телекомпании PBS глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал происходящее в секторе Газа резней, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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