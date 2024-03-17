Нетаньяху анонсировал начало военной операции на юге сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнет военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа через несколько недель. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на заседании правительства.
Глава кабмина назвал военную операцию единственным способом уничтожить оставшиеся подразделения палестинского движения ХАМАС. Нетаньяху пообещал обеспечить эвакуацию мирного населения.
«Мы утвердили оперативные планы действий в Рафахе, включая шаги по эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий», - цитирует политика ТАСС.
В интервью телекомпании PBS глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал происходящее в секторе Газа резней, отмечает «Радиоточка НСН».
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