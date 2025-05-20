Пропавших пассажиров затонувшей в Египте яхты признали погибшими
Власти Египта объявили погибшими семь человек, которые пропали при крушении прогулочной яхты Sea Story в Красном море. Об этом сообщает The Independent.
Трагедия произошла у побережья египетского Марса-Алама в ноябре 2024 года. На борту судна находились 31 турист из разных стран , а также 14 членов экипажа.
После крушения спасателям удалось обнаружить тела четырёх утонувших. Семь иностранцев, в том числе двое британцев, двое поляков и один немец, до сих пор считались пропавшими без вести. Граждан РФ на борту яхты не было.
Ранее в египетской Хургаде потерпел крушение прогулочный батискаф с 45 российскими туристами. Погибли семь человек, в том числе дети, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru