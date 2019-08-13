Меркель определила дату завершения своей политической карьеры
13 августа22:23
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что намерена завершить карьеру в политике в 2021 году. Так, после выборов в Бундестаг через два года она прекратит политическую деятельность, пишет Утро.ру.
Соответствующее заявление политик сделала во вторник на встрече с читателями газеты "Остзее-цайтунг" в Штральзунде. При этом Меркель отметила, что останется «политическим человеком».
Напомним, в 2018 году Меркель ушла с поста главы Христианско-демократического союза. Ее место заняла генсек партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
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ФОТО: flickr.com // Солжи Нитсон
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