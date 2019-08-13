Меркель определила дату завершения своей политической карьеры

Соответствующее заявление политик сделала во вторник на встрече с читателями газеты "Остзее-цайтунг" в Штральзунде. При этом Меркель отметила, что останется «политическим человеком».

Напомним, в 2018 году Меркель ушла с поста главы Христианско-демократического союза. Ее место заняла генсек партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.



