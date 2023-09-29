Неопознанный дрон парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне

Неопознанный беспилотник обнаружили неподалеку от аэропорта Франкфурта-на-Майне, летательный аппарат нарушил работу крупнейшей авиагавани Германии примерно на полчаса. Об этом сообщает DPA со ссылкой на представителя полиции.

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По данным агентства, инцидент произошел в четверг вечером. После обнаружения дрона все полеты во Франкфурте-на-Майне приостановили: несколько рейсов были отменены или перенаправлены в другие воздушные гавани.

Ситуация полностью нормализовалась к утру пятницы. Кто и с какой целью запускал беспилотник, неизвестно.

Между тем российские средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 11 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Калужской и Курской областей, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:АэропортБеспилотникиГермания

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