Неопознанный дрон парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне

По данным агентства, инцидент произошел в четверг вечером. После обнаружения дрона все полеты во Франкфурте-на-Майне приостановили: несколько рейсов были отменены или перенаправлены в другие воздушные гавани.

Ситуация полностью нормализовалась к утру пятницы. Кто и с какой целью запускал беспилотник, неизвестно.

Между тем российские средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 11 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Калужской и Курской областей, пишет «Свободная пресса».

