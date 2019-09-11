Немецкий политолог: Отказ от защиты США расколет Европу
Александр Рар рассказал НСН, к чему может привести призыв Меркель отказаться от американской защиты и самостоятельно заботиться о своей безопасности.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что США больше нельзя считать «защитником Европы». Во время дебатов по бюджету в Бундестаге она сообщила, что теперь Европе нужно самой думать о своей безопасности, передает ТАСС. Немецкий канцлер отметила, что европейские государства должны сами вносить более значимый вклад в свою безопасность. Дебаты по бюджету, по ее словам, «проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире».
Немецкий политолог Александр Рар заявил в эфире НСН, что заявление Меркель превентивное, она сама не верит тому, что говорит.
«Вся политика Германии последних 70-ти лет, вся политика безопасности строилась на том, что Германия занималась раскруткой своей экономики, а в вопросах безопасности полагалась на Америку. Для западных немцев и для представителей западно-немецких элит, которые у власти, одно только представление, что Америка больше не будет защищать Европу, это шок. Без американской защиты они жить просто не могут» — пояснил собеседник НСН.
По его мнению, Меркель понимает, что США меняют свою стратегию в Европе, и хочет начать серьезную дискуссию по этому поводу. Однако это сложный вопрос для Евросоюза, который способен даже привести к расколу.
«То, что сказала Меркель, не поддержат поляки и прибалты. Им на ЕС наплевать, они вошли в него через дверь НАТО и считают, что Америка будет их защищать. Если США завтра объявят о том, что не будут защищать Европу так, как раньше и где-то ослабят и даже распустят НАТО, это для многих будет шок. Европа потеряет свою послевоенную идентичность. Придется делать то, что делает сейчас Трамп — восстанавливать нормальные отношения с Россией как с атомной державой, которая находится на территории самой Европы», — уверен политолог.
Собеседник НСН добавил, что заявление Меркель может стать исторически важным только когда Европа начнет понимать, что ей нужно налаживать отношения с Россией.
США призывают Германию и других членов НАТО повысить расходы до предусмотренных договорами альянса двух процентов от ВВП, однако ЕС идти на это не хочет.
Ранее профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков заявил в эфире НСН, что США активно препятствуют созданию объединенной европейской армии.
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