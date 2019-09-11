Немецкий политолог: Отказ от защиты США расколет Европу

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что США больше нельзя считать «защитником Европы». Во время дебатов по бюджету в Бундестаге она сообщила, что теперь Европе нужно самой думать о своей безопасности, передает ТАСС. Немецкий канцлер отметила, что европейские государства должны сами вносить более значимый вклад в свою безопасность. Дебаты по бюджету, по ее словам, «проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире».

Немецкий политолог Александр Рар заявил в эфире НСН, что заявление Меркель превентивное, она сама не верит тому, что говорит.

«Вся политика Германии последних 70-ти лет, вся политика безопасности строилась на том, что Германия занималась раскруткой своей экономики, а в вопросах безопасности полагалась на Америку. Для западных немцев и для представителей западно-немецких элит, которые у власти, одно только представление, что Америка больше не будет защищать Европу, это шок. Без американской защиты они жить просто не могут» — пояснил собеседник НСН.