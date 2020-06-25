Bloomberg: Германия рассматривает меры против США из-за санкций против «Северного потока-2»
Германия готовится нанести "ответный удар" по США, если президент Дональд Трамп введет дополнительные санкции против строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет агентство Вloomberg со ссылкой на свои источники.
Агентство со ссылкой на двух немецких чиновников, знакомых с ситуацией, пишет, что администрация канцлера Ангелы Меркель рассматривает вопрос о необходимости скоординированных действий Европейского Союза по данному вопросу.
Трубопровод протяженностью 1200 км под Балтийским морем, предназначенный для подачи российского газа напрямую в Германию, вызвал разногласия между странами-членами ЕС. «Но перспектива прямого вмешательства США в энергетические интересы блока из 27 членов должна вызвать коллективный ответ», - цитирует агентство источник.
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