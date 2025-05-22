Фермер во Франции нашел в земле золото стоимостью 320 млрд рублей

Уточняется, что драгоценный металл житель деревни в регионе Овернь нашел случайно во время прогулки у ручья. Он раскопал землю у воды после того, как заметил необычный блеск. После этого француз наткнулся на настоящую золотую жилу.

Воспользоваться своей находкой фермер не смог. Законодательство страны запрещает раскопки, если они не были согласованы с местным правительством. Его действия были квалифицированны как преступление. Все найденное золото уже конфисковано в пользу государства.

Ранее в Узбекистане рабочие попытались украсть золото с завода на $161,7 тысячи, напоминает НСН.

