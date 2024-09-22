Немецкие депутаты задали вопрос кабмину о последствиях атаки ВСУ под Курском
Депутаты из «Альтернативы для Германии» (АдГ) обратились к правительству с предложением подумать, не считает ли Берлин применение Вооруженными силами Украины танков немецкого производства в Курской области вероятной причиной эскалации в зоне конфликта, сообщает РИА Новости.
Кроме того, парламентарии поинтересовались, знало ли правительство ФРГ о том, что Киев планирует напасть на Курскую область, и готовил ли Берлин военных Украины для этой атаки.
Ранее российские военные впервые столкнулись с танком Leopard в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru