Они также хотят посетить восточную Украину, чтобы составить собственное представление о происходящей ситуации. Представители фракции отметили, что репрезентативный опрос парламентской группы АдГ в Саксонии-Анхальт показал, что более трети всех жителей этой федеральной земли считают, что СМИ Германии необъективно информируют их о конфликте вокруг Украины. Около половины жителей федеральной земли считают освещение конфликта несбалансированным.

Как сообщалось ранее, власти Соединенных Штатов предоставляют Киеву большую часть военной помощи, что делает их стороной конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

