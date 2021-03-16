Неизвестный штамм коронавируса обнаружили во Франции

Очередную мутацию SARS-CoV-2 обнаружили на северо-западе Франции. Отмечается, что новый штамм вируса сложнее обнаружить с помощью тест-систем, пишет News.ru.

В Минздраве республики Бретань, где выявили штамм, заявили, что его патогенность не превышает показатели других мутаций коронавируса.

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Эксперты сообщили, что продолжают исследовать штамм. Вскоре они проверят эффективность существующих вакцин против вируса. По предварительным данным «французский штамм» не обладает большей опасностью и не является более заразным, чем уже известные штаммы SARS-CoV-2.

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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусФранция
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