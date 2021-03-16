Неизвестный штамм коронавируса обнаружили во Франции
Очередную мутацию SARS-CoV-2 обнаружили на северо-западе Франции. Отмечается, что новый штамм вируса сложнее обнаружить с помощью тест-систем, пишет News.ru.
В Минздраве республики Бретань, где выявили штамм, заявили, что его патогенность не превышает показатели других мутаций коронавируса.
Эксперты сообщили, что продолжают исследовать штамм. Вскоре они проверят эффективность существующих вакцин против вируса. По предварительным данным «французский штамм» не обладает большей опасностью и не является более заразным, чем уже известные штаммы SARS-CoV-2.
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