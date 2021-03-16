Южноафриканский штамм коронавируса обнаружен в России
Представители Роспотребнадзора сообщили, что южноафриканский штамм коронавируса добрался до России. При этом специалисты так и не выявили на территории РФ «бразильский» штамм, пишет «РЕН ТВ».
Ранее вирусологи пришли к выводу, что выявленные в ЮАР, Бразилии и Великобритании мутации SARS-CoV-2 увеличивают заразность вируса до восьми раз.
Позже стало известно, что вакцина AstraZeneca неэффективна против новых разновидностей коронавируса. По этой причине власти ЮАР отложили в начале февраля вакцинацию англо-шведским препаратом и отправили 1 миллион доз вакцины в Индию, где не распространен южноафриканский штамм.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru