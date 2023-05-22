Неизвестные напали на «Турецкий дом» в Нью-Йорке
22 мая 202315:54
В Нью-Йорке неизвестные напали на «Турецкий дом», видео с последствиями инцидента были опубликованы в соцсетях.
На кадрах показаны разбитые стекла на входе в генконсульствогде республики, где граждане голосуют за президента . Как пишут «Известия», Информации о пострадавших пока не поступало.
Ранее группа террористов напала на пост военных в провинции Белуджистан (Пакистан), в результате погибли трое военных и один террорист, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Очевидцы: взрыв произошел недалеко от Пентагона в США
- Белгородский губернатор сообщил об еще троих пострадавших в Грайвороне
- Армения и Азербайджан согласовали две статьи мирного договора
- МЧС опровергли информацию об эвакуации жителей Белгорода
- КПРФ предложила повысить НДФЛ на доходы свыше 10 млн рублей
- Подоляк: Украина не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области
- СМИ: замглавы администрации города Грайворон пострадал из-за обстрела
- Глава МИД Австрии: Россия не готова к переговорам по Украине
- СМИ: в Белгородской области упал вертолет Ми-8
- В Кремле объяснили особый характер отношений Путина и Эрдогана
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru