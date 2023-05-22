Неизвестные напали на «Турецкий дом» в Нью-Йорке

На кадрах показаны разбитые стекла на входе в генконсульствогде республики, где граждане голосуют за президента . Как пишут «Известия», Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее группа террористов напала на пост военных в провинции Белуджистан (Пакистан), в результате погибли трое военных и один террорист, сообщает RT.