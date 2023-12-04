«Нефть, алмазы и Британия»: Войну Венесуэлы из-за Эссекибо назвали маловероятной

В Латинской Америке не вспыхнет военный конфликт из-за претензии Венесуэлы на богатую нефтью территорию Эссекибо, входящую в состав Гайаны, предположил в интервью НСН заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО Борис Мартынов.

Ранее в Венесуэле прошел «консультативный референдум», касающейся прав на территорию Эссекибо, спор за которую с Гайаной и Великобританией идет более 150 лет. 95% опрошенных проголосовали «за». Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, этот исторический референдум поставил страну на ноги.