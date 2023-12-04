«Нефть, алмазы и Британия»: Войну Венесуэлы из-за Эссекибо назвали маловероятной
Сегодня «лакомый кусочек» принадлежит Гайане, при этом в колониальные времена эта территория была «несправедливо отторгнута» Великобританией, сказал в эфире НСН Борис Мартынов.
В Латинской Америке не вспыхнет военный конфликт из-за претензии Венесуэлы на богатую нефтью территорию Эссекибо, входящую в состав Гайаны, предположил в интервью НСН заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО Борис Мартынов.
Ранее в Венесуэле прошел «консультативный референдум», касающейся прав на территорию Эссекибо, спор за которую с Гайаной и Великобританией идет более 150 лет. 95% опрошенных проголосовали «за». Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, этот исторический референдум поставил страну на ноги.
«Не думаю, что там вспыхнет какая-то война. Это конфликт существует давно, с 1940-х годов. Это давний территориальный спор, но я бы не стал его слишком драматизировать. В Латинской Америке такого рода территориальные конфликты существуют давно и, как правило, их решение, за редким исключением, не связано с силовыми действиями. Это может быть частью политической игры Мадуро, кроме того, вряд ли соседние страны, прежде всего Бразилия, поддержат это начинание, потому что эта страна выступает за территориальную целостность и сохранение статус-кво. Не думаю, что это выльется во что-то сильно драматическое», - сказал Мартынов.
По его словам, территория Эссекибо является «лакомым куском» и принадлежит Гайане. При этом во времена колонизации она «несправедливо» досталась Великобритании.
«Сейчас эту территорию контролирует Республика Гайана, это бывшая английская колония. Там есть нефть, по-моему, алмазы, эта территория представляет из себя лакомый кусок. Кроме того, она была несправедливо отторгнута Великобританией, присоединена к тогдашней Британской Гвиане, это наследие колониализма. Но, если мы сейчас бросимся пересматривать старые границы, это приведет к нежелательным последствиям», - заключил собеседник НСН.
Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что россияне с удовольствием летают на Кубу и в Венесуэлу.
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