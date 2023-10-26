«На Кубу или в Венесуэлу»: АТОР развеял мифы о популярности Монголии и Марокко

Ранее Издание Lonely Planet Монголию самой интересной страной для путешествий в 2024 году. Индия заняла второе место в этом рейтинге, а Марокко стало третьим.

«Для России на будущий год не стоит никаких рейтингов вообще составлять. Мы же не знаем, какие у нас направления появятся. Все эти рейтинги на год вперед бессмысленны пока что. Сейчас каждый месяц открываются какие-то направления. Мы жили в некоем географическом вакууме, у нас было мало направлений, сейчас их становится все больше. Может, в следующем году будут популярны рейсы на Хайнань, в Занзибар или на Бали! Кто делает сейчас какие-то прогнозы на будущий год, однозначно совершает большую ошибку. Я лично 2024 год буду комментировать в 2024 году», - сказал собеседник НСН.

По его словам, ни Монголия, ни Марокко не интересны жителям России. Российские туристы предпочитают Китай, Кубу и Венесуэлу.

«На сегодняшний день ни Монголия, ни Марокко не интересны россиянам, так как в Марокко рейсы только из Москвы, а в Монголию – из Иркутска. Что еще якобы интересно? Индия? Это да, интересно. Но намного интереснее россиянам полететь на Кубу или в Венесуэлу, Тунис в разы популярнее Марокко. Жители России еще активно летают в Китай, Шри-Ланку, Таиланд. Все это в разы интереснее Марокко и прочих», - отметил эксперт.

Ранее Алексан Мкртчян заявил «Радиоточке НСН», что туристам из Дальнего Востока больше интереснее поехать в Китай, чем в Северную Корею.

