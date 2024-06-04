Хуситы запустили новую ракету по Эйлату в Израиле

В Йемене хуситы впервые запустили по Эйлату на юге Израиля разработанную ими новую баллистическую ракету «Палестина», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вооруженных сил хуситов.

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Удар признан успешным. Он нанесен в районе Умм эр-Рашраш. О данной ракете опоминается впервые.

Ранее хуситы заявили о сотрудничестве с Россией и КНР для ослабления Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / TASS
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