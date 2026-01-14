Иран не планирует восстанавливать поврежденные ядерные объекты
Иран не планирует восстанавливать ядерные объекты, которые были повреждены в результате атак США и Израиля. Об этом заявил глава МИД республики Аббас Аракчи в интервью каналу Al-Manar.
В сентябре власти Ирана признали повреждение инфраструктуры ядерных объектов после американских атак. При этом Тегеран подчеркивал, что сможет исправить ущерб.
«В настоящий момент планов по их восстановлению нет - до тех пор, пока не будут устранены угрозы безопасности и связанные с этим вопросы», - сказал министр.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «разгромить в пух и прах» любые попытки восстановить ядерную программу и возможности по созданию баллистических ракет.
