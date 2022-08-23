Небензя заявил, что Россия готова к купированию гонки вооружений
Россия принципиально открыта для взаимодействия по снижению напряженности и купировании гонки вооружений при условии заинтересованности западных стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на заседании Совета безопасности ООН постпреда РФ при международной организации Василия Небензи.
Как заявил дипломат, пока заинтересованности западных стран в деэскалации напряженности не наблюдается.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что «деструктивная» политика НАТО может грозить дальнейшей эскалацией и военным столкновением ядерных держав.
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